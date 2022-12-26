أطنان أرز وأعلاف وسلع محجوبة.. ضبط 2128 قضية تموينية خلال يوم (تفاصيل)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 2128 قضية تموينية متنوعة.

التصدي لحجب السلع

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وضبط 4 قضايا حجب “أرز أبيض” بمضبوطات بلغت 8,825 طن أرز أبيض “عيني”، 29 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 27,276 طن أرز أبيض “عينى”، 8 قضايا حجب “أرز شعير” بمضبوطات بلغت 124,620 طن أرز شعير “عينى”، 15 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 76,500 طن أرز شعير “مستندى” ، 5 قضايا غش أعلاف “مجهولة المصدر، غير صالحة للاستخدام” بمضبوطات بلغت 138,815 طن أعلاف حيوانية “عينى”، قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 8,750 طن أعلاف حيوانية “عينى”.

وتمكنت من ضبط قضية أعلاف وأسمدة زراعية “غش – مجهولة المصدر” بمضبوطات بلغت 101 طن أعلاف حيوانية وداجنة “عينى”، وكذا ضبط قضية بمجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 3,750 طن دقيق أبيض “عينى”، 11,110 طن “سكر -مكرونة”، و772 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت 17,200 طن دقيق أبيض “عينى”، 30,666 طن “سلع ومواد غذائية متنوعة”، 1600عبوة “معجون طماطم، زيت طعام”، 229 قطعة إكسسوار محمول، 540 بيض مائدة”، 341 عبوة سجائر.

حملات التموين على المخابز

وضبط 985 قضية بمجال مخالفات المخابز عبارة عن 9 قضايا دقيق بلدى مدعم “مستندى، عينى”، قضيتين تجميع بطاقات تموينية ذكية، 277 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 209 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 490 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 12,450 طن دقيق بلدى مدعم “مستندى”، 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم “عينى”، 238 بطاقة تموينية ذكية.

وكذا ضبط 20 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها: 3,490 طن “سكر تموينى”، 581 إسطوانة بوتاجاز، بحجم مضبوطات “سلع غذائية” بلغت إجمالي 320,797 طن “مستندى – عينى”، أبرزها: 12,450 طن دقيق بلدى “مستندى”، 200 كيلو جرام دقيق “عينى”، 20,950 دقيق أبيض “عينى”، 36,101 طن أرز أبيض “عينى” – 124,620 طن أرز شعير “عينى”، 76,500 طن أرز شعير “مستندى”، 41,776 طن “سلع ومواد غذائية متنوعة”، 3,490 طن “سكر تموينى”، 540 بيض مائدة، 581 إسطوانة بوتاجاز، 341 عبوة سجائر، 1600 عبوة “معجون طماطم، زيت طعام” 248,565 طن أعلاف حيوانية وداجنة “عينى”، 229 قطعة إكسسوار محمول، وكان أبرزها الآتي:

ضبط المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الأقصر، وبحوزته كمية قدرها 12,45 طن أرز أبيض “عينى”، معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية) بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 3,25 طن دقيق أبيض “عينى”، 11,110 طن سلع غذائية “ملح طعام، مكرونة”، 2,750 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

والقبض على المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 14 طن زيت طعام “معبأة داخل خزانات بدون مستندات”، 850 كيلو جرام زيت طعام، معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط سلع

وتمكنت من القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 6,65 طن أرز أبيض “عينى”، معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” بمحافظة كفرالشيخ، وبحوزته كمية قدرها 2,03 طن سلع غذائية “سكر حر، ملح طعام” بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان مكرونة، بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 3,700 طن سلع غذائية “طحينة، زيت طعام، عسل أسود” بدون مستندات،وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط قائد سيارة أثناء سيرها بمحافظة الفيوم، لتجميعه كمية قدرها 2,500 طن دقيق بلدى مدعم “عينى”، بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 23 قضية بمضبوطات بلغت 201,120 طن أرز شعير “مستندي، عينى”.

ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 7 أطنان “مقطعات دواجن”، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 3,600 طن “دواجن كاملة”، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.