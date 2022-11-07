«أطلقوا النار وأصابوا شخصًا».. سقوط عصابة الاستيلاء على أموال راغبي تغيير العملات

سقط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص في النصب والاستيلاء على أموال راغبي تغيير العملات ، وذلك عقب ارتكابهم واقعة إطلاق أعيرة نارية على شخصين وإصابة أحدهما في محافظة الشرقية، عقب استدراجهما.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية ، بلاغًا بورود اتصال هاتفي لإدارة النجدة تضمن تعرض شخصين -أحدهما مُصاب بطلق ناري- لإطلاق أعيرة نارية بمنطقة العجيزي، والاستيلاء منهما على مبلغ مالي كان بحوزتهما كرهًا عنهما.

وبالانتقال والفحص قررا بحضورهما للمنطقة المشار إليها مستقلان سيارة ملاكي قيادة وملك أحدهما، لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك لتغيير مبلغ مالي “عملات وطنية”، بآخر “عملات أجنبية” ، ولدى وصولهما للمنطقة المشار إليها ترجلا من السيارة وتقابلا مع ذلك الشخص، وأثناء ذلك فوجئا بثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهما المبلغ المالي الذى بحوزتهما فاستقلا السيارة محاولان الهرب فتتبعهما المذكورين، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما فأحدثوا إصابة أحدهما، وتمكنوا من إيقاف السيارة وإستولوا منهما على حقيبة بداخلها المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.

وتشكل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد المتهمين عن جزء من المبلغ المستولي عليه، الدراجة النارية “بدون لوحات معدنية”، بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة، والمستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وأضاف أحد المتهمين أنه أودع جزءً من المبلغ المالي المستولي عليه على حسابين بأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني “مُحددين”.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.