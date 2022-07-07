أطلقها الرئيس السيسي..تعرف على خدمات منصة مصر الرقمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء فعاليات الاطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تضم منصة مصر الرقمية حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية من جهات متعددة منها خدمات التموين والمرور والزراعة والأحوال المدنية والتوثيق والشهر العقاري والمحاكم والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجاري والضريبية العقارية والتأمين الطبي الشامل

وتعتزم وزارة الاتصالات طرح مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية المبنية على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة مثل تطبيقات الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخدمات المواطنين.

تقدم منصة مصر الرقمية الخدمات للمواطنين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة فقط الآن، ويتم العمل حاليا علي إتاحة خدمة سداد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة.

وزير الاتصالات : 5 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية خلال المرحلة التجريبية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، أن أكثر من 5 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية خلال المرحلة التجريبية ، موضحا أن المشروع تكلف حوالي 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي .

وتابع طلعت : منصة خدمات مصر الرقمية هي المنصة التي أقيمت من منظور المواطن بمعنى أن المواطن يستطيع أن يحصل على خدمات هى بطبيعتها تحتاج إلى تعاون أكثر من جهة حكومية، وأكثر من وزارة لتبادل البيانات، أو لاستكمال الإجراءات مثل تجديد رخص المركبات أو غيره. يتم ذلك على المنصة دون أن يشعر المواطن أو ينتقل من جهة إلى أخرى.

خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية

1- تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني لمنصة مصر الرقمية .

2- الضغط على أيقونة «إنشاء حساب جديد».

وادخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الرقم القومي وكذلك اسم الأول للأم.

3- الضغط على ايقونة «تحقق».

في هذه الخطوة سوف يظهر قائمة يتم التسجيل بها رقم الهاتف الخاص بالمواطن والرقم القومي، وبناء على هذه البيانات سوف تصل رسالة على هاتف المستخدم مكّون من 6 أرقام.

4- ادخال كلمة المرور الجديدة، و إعادة كتابتها مرة أخرى

5- كتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

عقب الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، سوف يتم إنشاء حساب جديد للمواطن، يستطيع من خلاله الاستفادة من الخدمات التي تُقدمها منصة مصر الرقمية.

خدمات منصة مصر الرقمية

تقدم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، وتشمل:

خدمات التوثيق والشهر العقاري والتموين والتأمين الاجتماعي والاحوال المدنية والمحاكم والسجل التجاري .

رقم خدمة عملاء منصة مصر الرقمية

تقدم منصة مصر الرقمية وسائل المساعدة على المنصة وخدمة الدعم الفني الذي يمكن الاتصال به على الرقم الموحد من كافة الشبكات ومن أي مكان عبر رقم 15999″ ويتم الحصول على المساعدة الفورية في حل المشكلات على المنصة أو الاستفسار عن الخدمات. أو إرسال شكوى

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