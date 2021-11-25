أطلس للاستثمار : لم نتلق عروضا لشراء أرض زايد بقيمة 430 مليون جنيه

قالت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية إنها لم تتلق أى عروض لشراء مساحة من الأراضى المملوكة بمدينة الشيخ زايد بقيمة 430 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من أطلس للاستثمار للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص خبر منشور حول تلقى الشركة عروضا لبيع 12.5 فدان دخلت حيز المبانى بمدينة الشيخ زايد.

واعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أغسطس 2019، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها.

وقالت أطلس فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك إن قطعة الأرض التابعة لها فى المدينة وقّعت ضمن النطاق المشمول به هذا القرار الوزارى.

وانتظرت الشركة القرار الوزارى المشار إليه للتعامل على قطعة الأرض المملوكة لشركتها التابعة “أطلس” للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى، والبالغة 24 فدانًا والمسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل واحدة.

وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم “Riviera Avenue” ويقع خلف قرية “ريفيرا جاردنز”.

أطلس للاستثمار تدرس طرح شركة سيوة للتنمية الزراعية فى البورصة

البورصة المصرية

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار فى 6 سبتمبر الماضى عن دراستها طرح شركة “سيوة للتنمية الزراعية” فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة.

ويبلغ رأسمال أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 65.1 مليون جنيه، موزع 651.2 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة قرش للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة كيانات وأفراد، أبرزهم شركة أميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستحوذ على 9.8% من الأسهم.

كما تستحوذ كل من فونيكس للاستثمار والتنمية، اليم للاستثمار، وخالد مراد على حصص أقل، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

وبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حاليا 238 شركة، برأس مال سوقي 731 مليار جنيه، إضافة إلى 128 شركة سمسرة، وفقا لآخر إحصاء كشفه د.محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

تحول الشركة للخسارة بقيمة 2 مليون جنيه خلال النصف الأول

الزراعة الحديثة

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تحولها للخسارة خلال النصف الأول من 2021 بقيمة 2 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغت 805 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 7.22 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقابل إيرادات بلغت 11 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 1.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقارنة بأرباح بلغت 792 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول،إلى 1.95 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.75 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 586 ألف جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 345 ألف جنيه في 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 22.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 21.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.