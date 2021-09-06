بورصة وشركات

«أطلس للاستثمار» تدرس طرح شركة سيوة للتنمية الزراعية فى البورصة

أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية تدعو المساهمين للنظر فى طرح شركة بالبورصة
رجب عزالدين 5:40 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 5:40 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن دراستها طرح شركة “سيوة للتنمية الزراعية” فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة.

ودعت أطلس للاستثمار فى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع فى 30 سبتمبر الحالى للنظر فى هذا الطرح، ونسبته ومتطلباتها والاجراءات اللازمة لذلك، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الاثنين.

ويبلغ رأسمال أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 65.1 مليون جنيه، موزع 651.2 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة قرش للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة كيانات وأفراد، أبرزهم شركة أميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستحوذ على 9.8% من الأسهم.

كما تستحوذ كل من فونيكس للاستثمار والتنمية، اليم للاستثمار، وخالد مراد على حصص أقل، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

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وبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حاليا 238 شركة، برأس مال سوقي 731 مليار جنيه، إضافة إلى 128 شركة سمسرة، وفقا لآخر إحصاء كشفه د.محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

أطلس للاستثمار تتكبد خسائر 2 مليون جنيه فى النصف الأول

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الزراعة الحديثة

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تحولها للخسارة خلال النصف الأول من 2021 بقيمة 2 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغت 805 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 7.22 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقابل إيرادات بلغت 11 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 1.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقارنة بأرباح بلغت 792 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول،إلى 1.95 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.75 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وسجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 586 ألف جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 345 ألف جنيه في 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 22.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 21.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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