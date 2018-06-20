أطلس لاستصلاح الأراضي تكشف تفاصيل أزمة مشروعها العقاري بالشيخ زايد

رجب عزالدين قالت شركة "أطلس" لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، إنها لم تتسلم أى مخطابات من جهاز مدينة الشيخ زايد حتى الآن بخصوص اعتماد قطعة أرض تابعة ضمن نطاق الجهاز. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها فى انتظار القرار الوزارى باعتماد المخطط الكامل للمنطقة، مشيرة إلى أنه

رجب عزالدين

قالت شركة “أطلس” لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، إنها لم تتسلم أى مخطابات من جهاز مدينة الشيخ زايد حتى الآن بخصوص اعتماد قطعة أرض تابعة ضمن نطاق الجهاز.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها فى انتظار القرار الوزارى باعتماد المخطط الكامل للمنطقة، مشيرة إلى أنه لا يجوز التعامل على الأرض إلا بعد صدور هذا القرار واعتماد المخطط التفصيلى للأرض.

وتابعت الشركة أن الاستثمارات المقدرة والمبيعات المتوقعة للمشروع الذى سينطلق على تلك الأرض سيعاد النظر فيها، وفقًا للقرار المنتظر صدروه من الجهاز والمخطط التفصيلى للأرض.

وأوضحت أطلس لاستصلاح الأراضى الأسبوع الماضى، أن الأراضى التابعة لإحدى الشركات التابعة دخلت ضمن نطاق مدينة الشيخ زايد منذ 2017.

وأكدت الشركة فى بيان آنذاك، أن شركة أطلس للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى الممولكة لها بنسبة 99%، تمتلك قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا مسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل قطعة.

وتابعت الشركة أن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز مدينة الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017، مشيرة إلى أنه لم يتم البيع حتى اعتماد المخطط الاستراتيجى الكامل للمنطقة.

وسددت الشركة فى 6 يوليو 2015، مبلغ 11 مليون جنيه للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل تغيير النشاط المخصص للأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.

وتنتظر الشركة القرار الوزارى باعتماد المخطط لإطلاق مشروعها السكنى، والذى يحمل اسم Riviera Avenue.

ويقع المشروع فى الكليو 43 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، خلف قرية ريفيرا جاردنز بين طريق أجياد ومحور الضبعة.