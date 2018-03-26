أطلس لاستصلاح الأراضى تتقدم بملف زيادة رأس المال للرقابة المالية

رجب عز الدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تلقّت، اليوم الاثنين، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، وجار فصحه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه

رجب عز الدين





قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تلقّت، اليوم الاثنين، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، وجار فصحه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.9 مليون جنيه تُموّل من الأرباح المرحَّلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2017.

ومن المقرر انعقاد عمومية الشركة فى 31 مارس؛ للنظر فى زيادة رأس المال ومقترح توزيع الأرباح، وكذلك التصديق على طلب تقنين قطعة أرض بمساحة 1500 فدان لاستصلاحها بواحة سيوة لصالح شركة أطلس فارمز للاستثمار الزراعي، إحدى الشركات التابعة.

وتراجعت خسائر أطلس إلى 913.2 ألف جنيه خلال 2017، مقابل خسائر 2.13 مليون جنيه فى 2016.

وبلغ رأسمال شركة أطلس 59.2 مليون جنيه، موزعًا على 5.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.