أطفال المنيا في الليلة الرمضانية التاسعة لقصور الثقافة

علي راشدشارك جمهور الجمالية فريق كورال أطفال المنيا الغناء وساهم بالتصفيق مع إيقاع الأغنيات التي قدموها في تاسع الليالي الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صبري سعيد خلال الفترة من 5 إلى 15 رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالي ووكالة بازرعة ومسرح الشاعر.بدأت الفعاليات بعرض

علي راشد

شارك جمهور الجمالية فريق كورال أطفال المنيا الغناء وساهم بالتصفيق مع إيقاع الأغنيات التي قدموها في تاسع الليالي الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صبري سعيد خلال الفترة من 5 إلى 15 رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالي ووكالة بازرعة ومسرح الشاعر.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية قدمت خلاله باقة من أغنيات الزمن الجميل منها “السلام الوطني غناء جماعي، شرقي أصيل، الغوث رسول الله، مستنياك، يا ليلة ما جاني الغالي”، أعقبه عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا قدمت خلاله باقة من الأغنيات منها “الراجل ده هيجنني، دعوة محمد، أنا كتكوته، شفيع الناس يا طه، أم النبي”، وأختتمت فرقة بور سعيد للفنون شعبية عروض الليلة ، قدمت باقة من التبلوهات الراقصة من التراث البور سعيدي منها “الصيادين، شباب البحر، آه يا لالي، أم الخلول”.

وعلى مسرح الطفل بدأت الفعاليات بعروض أفلام رسوم متحركة تقيمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهي “عنكبوت الغار من قصص الحيوان في القرآن، وهذا الزمان وكنت أعرفه وصورة أفلام تسجيلية”، أعقبها عروض عرائس متحركة وماسكات لفريق أجيال لفنون العرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة، وسط فرحة الأطفال واشتراكهم في الرقص مع العرائس والماسكات على أغنيات “أنا سبونش بوب، بص على الحلاوة، يا حضرة العمدة، وتيجي نقسم القمر”، تلا ذلك تقديم عرض مسرح عرائس بعنوان “الزهور” من انتاج فريق مسرح عرائس، واختتمت الفعاليات علي مسرح الطفل بعرض فني لفريق أطفال قصر ثقافة 25 يناير للفنون الشعبية، حيث قدموا رقصاتهم علي أغنيات “محمد يارسول الله، صورة، رسالة سلام”.

كما استمرت الورشة الفنية للأطفال وورش الحرف اليدوية وإعادة التدوير بجانب ورش للحرف اليدوية والبيئية كصناعة السجاد والكليم والحصير والخوص والزجاج المعشق والتصديف وتشكيل المعادن بالإضافة لورشة حفر على النحاس للمكفوفين وورشة تصنيع حلي للصم بالإضافة لورش تصنيع فانوس رمضان من بقايا الزجاج أو الخرز.