أطفال إفريقيا أمل الغد.. مشاركة إعلامية لنادى إعلاميات إفريقيا بالزمالك

إيمان عوف يعاود نادى إعلاميات إفريقيا التابع لمؤسسة إعلاميات مصر نشاطه بالمشاركة فى فاعليات الملتقى الأول لنادى المرأة الأفريقية وإعلاميون من أجل الأطفال بالسودان تحت اسم "أطفال أفريقيا أمل اليوم ومستقبل الغد"، وذلك يوم السبت المقبل بمقر الجمعية الأفريقية بالزمالك. تأتى مشاركة نادى إعلاميات

إيمان عوف

يعاود نادى إعلاميات إفريقيا التابع لمؤسسة إعلاميات مصر نشاطه بالمشاركة فى فاعليات الملتقى الأول لنادى المرأة الأفريقية وإعلاميون من أجل الأطفال بالسودان تحت اسم “أطفال أفريقيا أمل اليوم ومستقبل الغد”، وذلك يوم السبت المقبل بمقر الجمعية الأفريقية بالزمالك.

تأتى مشاركة نادى إعلاميات إفريقيا حول الدور الذى يلعبه الإعلام في رفع الاهتمام بقضايا الطفل من خلال تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلهم.

ومن المقرر أن يفتتح الملتقى الدكتور عبدالحميد البشرى القنصل العام لسفارة السودان بحضور السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقى.

نادى إعلاميات إفريقيا هو نشاط أطلقته مؤسسة إعلاميات مصر العام الماضى لدعم العلاقات الإفريقية، وتعزيز ثقافة التنوع بين شعوب القارة، تنفيذا لتوصيات الملتقى الأول لإعلاميات إفريقيا المنعقد قبل عام، أسسه عدد من الصحفيات والإعلاميات وهم صفاء عبدالحميد، لينا الغضبان، نهى لملوم، شهيرة أمين، وحنان بدران، ورقية السمالوسى.

يعقد الملتقى برعاية الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقى وبالتعاون مع أكاديمية وصال للتدريب والموارد البشرية ومؤسسة إعلاميات ومبادرة المصريين أولى.