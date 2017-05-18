أطباء: 65% من المصريين فوق سن الستين يعانون ممن هشاشة العظام

أحمد صبرىأطلقت مجموعة من الأطباء والمتخصصون فى علاج وجراحات المفاصل اليوم الخميس أكبر حملة توعوية إقليمية على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "الحركة بركة" للتوعية بخطورة أمراض المفاصل المُزمنة وآليات الوقاية فى مراحل العمر المختلفة. وتهدف الحملة التى يرعاها العديد من الأطباء والمتخصصون



أحمد صبرى

أطلقت مجموعة من الأطباء والمتخصصون فى علاج وجراحات المفاصل اليوم الخميس أكبر حملة توعوية إقليمية على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان “الحركة بركة” للتوعية بخطورة أمراض المفاصل المُزمنة وآليات الوقاية فى مراحل العمر المختلفة.



وتهدف الحملة التى يرعاها العديد من الأطباء والمتخصصون فى مجال علاج أمراض المفاصل المزمنة إلى تسليط الضوء على الأمراض التي يعانى مصابيها من آلام مزمنة مثل خشونة المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدى وأمراض الروماتيزم وآلام أسفل الظهر وكيفية التعامل مع الآلام المُزمنة.

وأوضح الدكتور الظاهر حسن أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس، أن آلام المفاصل المستمرة هي إحدى الأعراض لمرض خشونة المفاصل والذي يعاني منه حوالي 30٪ من المصريين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، في حين أن أكثر من 65٪ من المصريين فوق سن الستين يعانون من خشونة المفاصل.

وقال خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة: من الممكن أن يصيب المرض جميع الفئات العمرية وأن يصيب كلا الجنسين على الرغم من أنه أكثر انتشارا بين النساء عن الرجال. وتمثل الإناث 60 في المائة من الحالات المشخصة.