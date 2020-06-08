أطباء بنها يصرون على إجراء عملية جراحية لمصاب كورونا رغم «اعتداء سافر» (صور)

أشارت هيئة المستشفيات إلى أن حالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام فريق طبي من مستشفى بنها التعليمي بإجراء جراحة عاجلة لأحد مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) رافضين تأجيلها بسبب اعتداء أحد أفراد عائلته عليهم.

وبحسب بيان للهيئة، قال أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهوريةبطاقة 3400 سرير تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل كافة التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب بما يشمل اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأفادت د. أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي بأن المريض محتجز بالمستشفى كحالة كورونا ايجابية ويعانى من فتق إربى مختنق استدعى التدخل الجراحى العاجل وعلى الرغم من الاعتداء السافر علي الطاقم الطبي مساء أمس من أقارب أحد المرضي إلا أن الأطباء رفضوا تأجيل العمليه وأصروا علي إجرائها فورا حفاظا علي حياه المريض.

وأوضحت أنه قام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى.