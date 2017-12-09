أطباء الأسنان تطالب باستبدال الحبس فى التأمين الصحى بالغرامة

أحمد صبرىقال الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن عقوبة الحبس لأعضاء المهن الطبية المخالفين لقانون التأمين الصحى فى المشروع الذى وافقت عليه لجنة الصحة مؤخرا، مرفوضة من النقابات الطبية الأربع، مطالبا باستبدالها بغرامة.وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لاتحاد الم

أحمد صبرى

قال الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن عقوبة الحبس لأعضاء المهن الطبية المخالفين لقانون التأمين الصحى فى المشروع الذى وافقت عليه لجنة الصحة مؤخرا، مرفوضة من النقابات الطبية الأربع، مطالبا باستبدالها بغرامة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لاتحاد المهن الطبية المنعقد حاليًا بمقر الاتحاد، أن المدة بين البدء فى تنفيذ القانون والانتهاء من تطبيقه 15 عاما، طويلة ويجب ألا تزيد على 3 لـ 5 سنوات.

وأشار إلى أن أغلب تمويل المشروع الجديد من أعضاء المهن الطبية، مطالبا بتوزيعه على جميع المهن، وكل من له بطاقة استيرادية أو سجل تجارى، وليس فقط أعضاء المهن الطبية من عيادات وصيدليات ومراكز ومصانع أدوية فقط.