«أطايب البدر» تفتتح مصنع الألبان والعصائر نهاية العام باستثمارات 70 مليون جنيه

انتهت شركة «أطايب البدر» للصناعات الغذائية من أعمال البنية التحتية لإنشاء مصنعها الجديد لإنتاج الألبان والعصائر بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وأكد سعيد بدر رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريح خاص لـ«المال» – أنه تم الانتهاء من البنية التحتية للمصنع، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى التشطيبات النهائية مطلع الشهر المقبل.

وتعمل «أطايب البدر» فى تصنيع الجبن والحلاوة الطحينية والطحينة، وتمتلك حوالى 3 مصانع فى الزقازيق بخلاف المصنع الجديد المزمع إنشاؤه.

وأضاف «بدر» أن المصنع على مساحة 2700 متر، ومكون من 3 طوابق، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، لافتا إلى أن المصنع يستوعب طاقة عمالية مبدئيًا حوالى 250 عاملًا.

بدر: نخطط لتصدير 60 – %70 من الإنتاج للأسواق الخليجية

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تصدير حوالى من 60 إلى %70 من إنتاج الألبان والعصائر لدول الخليج فقط، لافتا إلى أن باقى المنتجات يتم توزيعها على السوق المحلية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى زيادة تكاليف التشطيبات التى تستخدم فى إنهاء تشغيل المصنع، مما تسبب فى تأجيل افتتاحه لآخر العام تحديدا من شهر 10 إلى 12 يونيو المقبل.

وأوضح أنه تم توقيع برتوكول شراكة بين المصنع الجديد وشركة توزيع سعودية لتوزيع المنتجات فى الخليج، لافتا إلى أن رأس المال للمشروع تمويل ذاتى وبنوك أيضًا بقيمة 70 مليون جنيه حتى الآن قابل للزيادة.

وتابع إن جميع المعدات اللازمة لتشغيل المصنع واستخدامها فى إنتاج الألبان والعصائر تم استيرادها من الخارج، وبجودة عالية حفاظًا على المنتج الذى سيتم تصديره إلى دول الخليج ولكسب ثقة المستوردين.

وتسببت أوضاع السوق المحلية فى دفع «أطايب البدر» لخفض إنتاجها بنسب وصلت إلى %50 مما ترتب عليه خفض العمالة بالشركة بشكل كبير وخفض أسطول التوزيع أيضًا.