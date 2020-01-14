«أطايب البدر» تعتزم رفع صادراتها إلى %45 من إنتاجها

الشركة تستهدف بدء الإنتاج بمصنعيها الجديدين خلال النصف الأول من العام المقبل.

سعيد البدر: الاتجاه لاختراق عدة دول لتشبع السوق المحلية وضعف القوى الشرائية

تعتزم شركة «أطايب البدر» رفع مبيعاتها التصديرية خلال العام الحالى 2020 إلى %45 من إجمالى إنتاجها، عبر اختراق أسواق جديدة.

وتعمل «أطايب البدر» فى مجال تصنيع الجبن والحلاوة الطحينية والطحينة، وتمتلك 3 مصانع فى الزقازيق.

قال سعيد البدر، رئيس مجلس الإدارة بشركة «أطايب»، إن شركته تصدر حوالى %25 من إجمالى إنتاجها خلال الوقت الحالي، فيما تستهدف زيادة تلك النسبة «15 إلى %20» خلال العام المقبل، لتصل إلى 40 أو %45.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تستهدف اختراق عدة أسواق من بينها تونس والمغرب واليمن ودولة الشيشان، مشيرًا إلى أنهُ تمت مفاوضات مع تلك الدول خلال عقد لقاءات بإحدى المعارض المحلية.

ونوه البدر إلى أن الشركة تتوجه لزيادة صادراتها، نتيجة احتدام المنافسة فى السوق المحلية بين الشركات، وتشبعها بالعديد من المنتجات المطروحة، إلى جانب هدوء القوى الشرائية وارتفاع التكلفة.

ولفت، إلى أن شركته تستهدف بدء الإنتاج بمصنعيها الجديدين خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح البدر أن شركته بدأت الإنشاءات الفعلية للمصنعين، وتتفاوض حاليًا مع موردى خطوط إنتاج، فيما تعتزم استيراد خط الجبن من «تتراباك للتعبئة والتغليف».

وتم شراء الأراضى من هيئة التنمية الصناعية، بمساحة 2700 و1225 ألف متر على التوالى، بقيمة 3.5 مليون جنيه، و4 ملايين للإنشاءات و10 ملايين لشراء خطوط الإنتاج.

وقال سعيد البدر إن شركته حصلت على الرخص متعددة الاستخدامات الخاصة بالمصنعين الجديدين، سيكون الأول بسعة 4 خطوط إنتاج، و5 خطوط للآخر، على أن تُمول التكلفة بشكل منقسم بين التمويل الذاتى والاقتراض البنكى.

يذكر أن «المال»، نشرت نوفمبر 2018، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 18 مليون جنيه فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بغرض إنشاء مصنعين أحدهما للحلاوة الطحينية والطحينة، والآخر للألبان.