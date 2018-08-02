أطايب البدر تعتزم افتتاح مصنع بمدينة العاشر من رمضان

أسماء السيدتعتزم شركة "أطايب البدر" للصناعات الغذائية إنشاء مصنع لمنتجات الجبن بمدينة العاشر من رمضان.وقال سعيد البدر، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة "أطايب"، إن شركته تقدمت للحصول على مساحة أرض بمدينة العاشر من رمضان 4 آلاف متر لإنشاء مصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلي 10 آلاف طن شهري مقارنة بطاقة



أسماء السيد

تعتزم شركة “أطايب البدر” للصناعات الغذائية إنشاء مصنع لمنتجات الجبن بمدينة العاشر من رمضان.

وقال سعيد البدر، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة “أطايب”، إن شركته تقدمت للحصول على مساحة أرض بمدينة العاشر من رمضان 4 آلاف متر لإنشاء مصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلي 10 آلاف طن شهري مقارنة بطاقة تترواح بين 5:8 أطنان شهريًا- رافضًا الإفصاح عن تفاصيل نظرًا لكون الأمر في مراحله اﻷولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن شركته تعتزم زيادة حصتها التصديرية لـ20% لدول الإمارات والسعودية.

وتعمل شركة “أطايب” في مجال تصنيع الجبن والحلاوة الطحينية والطحينة وتمتلك حوالي 3 مصانع بالزقازيق.