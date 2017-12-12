أضعف رئيس أميركى.. فى قبضة المسيحية الصهيونية

سواء نسخ الرئيس الأميركى قراره 12/6 الجارى بشأن القدس أو قام بتأجيله، يبقى الاعتراف الأميركى بالمدينة عاصمة لإسرائيل- قائماً- بموجب قرار الكونجرس منذ 22 عاماً، لكن دون أن يعنى مساساً من قريب أو بعيد بالوضعية القانونية للقدس، كما تضمنها قرار التقسيم الأممى نوفمبر 1947، بفصلها وضواحيها عن القرار.. وتحت إشراف الأمم المتحدة، ما قد يعنى انتظارها لنهاية الشوط إلى أن يبت فى مستقبلها اتفاق محتمل يقبل به أطرافها المعنيون من رعايا الأديان السماوية الثلاثة، أو ربما أن يحسم أمرها توازنات القوى غير المنعزلة منذ زرع إسرائيل فى الأرض الفلسطينية- عما يحصل فى العالم منذئذ- خاصة فى الشرق الأوسط- من صراعات جارية، ليست أبدية.. بل تظل قابلة للتغيير لجهة مراجعة الحالة الفلسطينية العربية فى تقاطعها مع الولايات المتحدة- وفى معيتها إسرائيل- من حيث اعتبارها راعى عملية السلام.. بمظنة امتلاكها %99 من أوراقها، ما شجع واشنطن وإداراتها المتعاقبة حتى الآن.. على الخروج عن الشرعية الدولية خروجاً جائراً وصارخاً، يدعوها إلى الفخر على النحو الاحتفالى الذى أعلن فيه «ترامب» القدس عاصمة لإسرائيل، استثناءً عن نظرائه السابقين، ربما انطلاقاً من اعتبارات مبدئية وثقافية وعقائدية وسياسية، تتدثر بالأيديولوجية الصاعدة منذ مطلع الثمانينيات فيما يعرف بـ«المسيحية الصهيونية».. كطرف يتحمل، بحسب الباحثين، مسئولية هذه الخطوة نحو الاعتراف الأميركى بالقدس عاصمة لإسرائيل (استعداداً لليهود فى أرض الميعاد لاستقبال «المسيح» فى قدومه الثانى.. ما يلزم «استرجاع» إسرائيل مدينة القدس وحرم هيكلها)، ومع أن أصوليتها اللاهوتية بدأت فى الظهور عبر الأوساط البروتستاتينية الإنجيلية فى القرن 19، سواء فى عهود الرؤساء العظام من جورج واشنطن إلى روزفيلت ولا ممن أقتربوا من العظمة.. أو ممن تركوا أثراً، إلا أنها لم تستتب فى مؤسسات الحكم الأميركية إلا ابتداءً من عهد «ريجان» -1981 1988 .. الذى قاد بالتوازى معها حملة لتغيير الوضع الاقتصادى لصالح قوى محافظة.. رأت فى إسرائيل- بلسان الرئيس- «الكنز الإستراتيجى» للولايات المتحدة، وهو الأمر الذى تابعه «بوش الأب» -1989 1993، مروراً بعهد «كلينتون» بما تبقى من عقد التسعينيات.. تميز – رغم انتهازيته – بالصبغة الدعائية التقدمية- كدأب الديمقراطيين- ذلك قبل مجيء «بوش الابن» مطلع الألفية الثالثة حتى 2008.. ليتعامل مع العالم من منطلق «إمبريالى منتصر».. يوظف تراثاً متطاولاً من التشدد الدينى والتمييز العنصرى، ذلك قبل ولاية «أوباما» -2009 2017.. التى أخفقت سياساته فى تغيير نهج «الريجانية» الممالئ للصهيونية المسيحية والرأسمالية الأوليجاركية.. اللذين تحالفا – من بعد – فى سبيل إنجاح الرأسمالى الشعبوى «ترامب» فى 2017 للوصول إلى البيت الأبيض.. ممتنعاً عن استخدام حق الفيتو- كأسلافه- لتأجيل قرار الكونجرس بشأن القدس فى 1995، فضلاً عن تتويج جهوده عبر قانون الضرائب الشهر الماضى.. لتمكين الطبقة الأوليجاركية الثرية للحفاظ على مكتسباتها كاملة، ناهيك عن انسحابات أميركية متتالية.. خارج اتفاقات ومسئوليات دولية مختلفة.. إحداها مسألة القدس، ما يوصم عهده بالارتباك، فيما قد يعتبر «أضعف رئيس أميركى» وقع فى قبضة «المسيحية الصهيونية».