أضاحي الجمال في العيد خيار يلقى إقبالا في مصر

سعر الجمل يتراوح بين 15 إلى 40 الف جنيه زبون: الإبل تربى طبيعيا ولا تحقن بهرمونات لزيادة وزنها مثل بقية المواشيإعداد – عبدالغفور أحمد محسن غالبًا ما يذبح المسلمون الأغنام في عيد الأضحى، لكن بعض المصريين يفكرون فيما هو أكبر من ذلك.. الجمال.يتوافد الزبائن إلى سوق برقاش، ف





سعر الجمل يتراوح بين 15 إلى 40 الف جنيه

زبون: الإبل تربى طبيعيا ولا تحقن بهرمونات لزيادة وزنها مثل بقية المواشي

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

غالبًا ما يذبح المسلمون الأغنام في عيد الأضحى، لكن بعض المصريين يفكرون فيما هو أكبر من ذلك.. الجمال.

يتوافد الزبائن إلى سوق برقاش، في امبابة، حيث يجلب التجار القادمون من مختلف أنحاء شرق أفريقيا الجمال لبيعها في مزادات.

فرج الجمّال ، تاجر الجمال البالغ من العمر 50 عاماً، قال لرويترز، إن سوق الإبل في برقاش الأكبر في العالم، وهو الوحيد الذي تبرم تعاقداته بكلمة شرف دون ورق، “أي رجل أعمال يأتي من الخارج جالبا الجمال يعرف أنه آمن في هذا السوق وحقه مضمون”.

في السوق، يفحص المشترون الإبل التي تقف على 3 سيقان بينما تربط الرابعة إلى ركبتها لتقييد حركتها.

وتباع الكثير من الجمال بأسعار تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما يصل سعر بعضها إلى 65 ألف جنيه.

ويصل سعر الأغنام في مصر إلى نحو 3 آلاف جنيه للواحدة.

وتبيح الشريعة الإسلامية التشارك بين أكثر من شخص (حتى 7 أشخاص)على الأضحية الواحدة إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها.

أحد الحاضرين في السوق، أشار إلى أن الإبل تتميز بأنها تربى بشكل طبيعي أكثر من الأبقار أو الأغنام، ” تُحقن المواشي بهرمونات لزيادة وزنها .. لا يحدث هذا مع الجمال”.