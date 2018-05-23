أصول مستثمري القطاع العام فى العالم تقفز 7.3% إلى 36 تريليون دولار

خالد بدر الدين:أعلن اليوم الأربعاء منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية إن أصول مستثمري القطاع العام على مستوى العالم ارتفعت بحوالى 2.5 تريليون دولار أو ما يعادل 7.3 % خلال العام الماضى لتصل إلى 36.2 تريليون دولار فى أكبر زياد منذ 5 سنوات وذلك بفضل مكاسب كبيرة في سوق الأ

خالد بدر الدين:

أعلن اليوم الأربعاء منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية إن أصول مستثمري القطاع العام على مستوى العالم ارتفعت بحوالى 2.5 تريليون دولار أو ما يعادل 7.3 % خلال العام الماضى لتصل إلى 36.2 تريليون دولار فى أكبر زياد منذ 5 سنوات وذلك بفضل مكاسب كبيرة في سوق الأسهم وارتفاع سعر الذهب.

وذكرت وكالة رويترز إن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية يقدر أصول 750 مؤسسة استثمارية مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام ويصنفها من حيث الحجم ويصدرها في تقريره السنوى للمستثمر العام العالمي.

أشار المنتدى إلى في تقرير العام الجاري إلى أن 20 % من الزيادة البالغة 2.5 تريليون دولار تركزت في أربع مؤسسات، وهي نورجز بنك انفستمنت مانجمنت وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني.

واحتفظ بنك الشعب الصيني بمركزه في صدارة التصنيف مع ارتفاع أصوله 4 % العام الماضى لتزداد إلى 3.231 تريليون دولار.

كما زادت أصول صناديق معاشات التقاعد 8.1 % بما يعادل 1.1 تريليون دولار بينما ارتفعت أصول البنوك المركزية 7.8 % أو 959 مليار دولار وكذلك أصول صناديق الثروة السيادية صعدت 5.1 % أو 397 مليار دولار.

وقال المنتدى في تقريره ”الأصول تعززت بفضل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي خاصة في الاقتصادات المتقدمة وأن أوروبا حظت بأكبر زيادة، نسبتها 11.8 % لتصل إلى 7.6 تريليون دولار بقيادة احتياطيات البنوك المركزية.

وساعدت زيادة سعر الذهب مع إضافة البنوك المركزية عالميا 371 طنا من الذهب في 2017 ليصبح إجمالي الحيازات حوالى 31 ألفا و800 طن وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقدم ارتفاع سوق الأسهم العالمية الدعم، مما أدى لمكاسب تزيد على 20 % في 2017، لتمثل الأسهم ما بين 36 % و40 % من محافظ صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.

وأشار المنتدى إلى أن البنوك المركزية في الشرق الأوسط فقط شهدت انخفاضا في الأصول، في الوقت الذي واجهت فيه اقتصادات المنطقة صعوبات في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الجيوسياسي والضغوط المصاحبة على أسعار صرف عملاتها.

وانخفضت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 51 مليار دولار لتنزل إلى 496 مليار دولار كما تكبد مصرف قطر المركزي خسارة بنسبة 53 % في الاحتياطيات نظرا للتدفقات الرأسمالية الضخمة النازحة عن البلاد بعد المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية أخرى على الدوحة.

وخسرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي، مركزها بين العشرة الأوائل، لتتراجع إلى المرتبة الحادية عشرة، مع انخفاض الأصول 11 % أو 68 مليار دولار. وحل محلها بين العشرة الأوائل هيئة التقاعد الوطنية لكوريا الجنوبية التي سجلت نموا للأصول بنسبة 16 % .

وظلت آسيا أكبر منطقة من حيث الأصول حيث تملك 13.8 تريليون دولار أو 38 % من الإجمالي العالمى مع تحقيق نمو على أساس سنوي قدره 948 مليار دولار أو حوالى 7 %