«أصول للوساطة المالية» توقع مذكرة تأجير تمويلي بقيمة 350 مليون جنيه

أصول للوساطة المالية تفصح عن توقيع مذكرة تفاهم مع إديليس للتأجير التمويلى

أعلنت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إديليس للتأجير التمويلي التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى؛ للحصول على تمويل تأجيرى بقيمة 350 مليون جنيه.

وقالت أصول للوساطة، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن مبلغ التمويل سيستخدم فى إعادة تمويل عملائها بنظام الشراء بآلية التخصيم، فى خطوة غير مسبوقة فى السوق المصرية.

وتابعت الشركة أن هذه المذكرة وُقّعت بشكل سريع بغرض الاستفادة من بعض الآليات المستحدَثة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأقرّت “الرقابة المالية” آلية الشراء بالتخصيم بقرار رقم 25 صادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، وهى آلية جديدة من نوعها ستعطى دفعة لنشاط شركات السمسرة والأوراق المالية، وفقًا للشركة.

أصول للوساطة تؤسس شركة تداول أوراق مالية في الإمارات

شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية

وشرعت أصول للوساطة فى تأسيس شركة تداول أوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية.

وأفصحت الشركة، فى 10 يناير الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة مباشر (BH)؛ بهدف تمكين عملائها من التداول فى البورصات الخارجية بشكل قانوني وآمن.

وقّع المذكرة أيمن عبد الجيد، نائب رئيس مجلس إدارة أصول للوساطة، مع عبد الهادى السعدى الرئيسى التنفيذى لشركة مباشر للخدمات المالية.

ولم يذكر الإفصاح تفاصيل مالية حول الشركة الجديدة المزمع تأسيسها، سواء من حيث رأسمالها أو نسب مشاركة الشركتين، وما يلحقها من تفاصيل.

هيكل ملكية «أصول» والأسهم الحرة في البورصة

ويبلغ رأسمال أصول للوساطة الحالى 40 مليون جنيه، موزعًا على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، والتطوير للاستثمارات والاستشارات، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 14 يناير الماضى.

واعتمدت الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم خلال يوليو الماضى، من 0.50 جنيه ‏للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم.

وأصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 40 مليون جنيه، ‏موزعًا على 400 مليون سهم، بدلًا من 80 مليونًا، بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد (بعد ‏التعديل).

وأدرجت البورصة المصرية أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من جلسة تداول ‏‏13 يوليو 2020.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 145% تقريبًا خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى 2020.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 2.9 مليون جنيه، خلال الفترة المُشار إليها، مقارنة بنحو 1.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة تسجيلها صافى ربح قدره 3.9 مليون جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.1 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 1.42 مليون جنيه، خلال العام السابق 2018.

وانخفضت إيرادات وعمولات السمسرة للشركة خلال العام إلى 23.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 26.4 مليون جنيه خلال 2018.