«أصول للسمسرة» تصعد 12 مركزًا في الربع الأول من 2020 بدعم خارج المقصورة

دعّمت تعاملات خارج المقصورة شركة أصول لتداول الأوراق المالية بين ترتيب شركات السمسرة، في الربع الأول من العام الحالي، لتصعد 12 مركزًا دُفعة واحدة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وجاءت أصول بالمركز الـ14 بالربع الأول من العام الحالي، بحصة سوقية 1.5%، وتداولات 1.6 مليار جنيه، مقارنة بالمركز الـ26 في الربع الأخير من العام الماضي، مع حصة سوقية 0.6%، وقيم تداولات 756.5 مليون جنيه.

بدعم نقل ملكية 51% من أسهم إيه كيه للتطوير العقاري

ودّعم هذا الصعود القوي تنفيذ أصول صفقة نقل ملكية لـ51% من أسهم إيه كيه للتطوير العقاري، بقيمة إجمالية 204 ملايين جنيه خلال فترة الربع الأول.

وعلى صعيد ترتيب سوق خارج المقصورة صعدت أصول 17 مركزًا دفعة واحدة بدعم صفقة إيه كيه، لتستقر بالمرتبة العاشرة في الربع الأول من العام 2020، بحصة سوقية 3.4%، بقيم تعاملات 571.5 مليون جنيه، مقارنة بالمركز الـ 29 الربع الأخير من 2019، بحصة سوقية 0.2% وقيم تعاملات 78.7 مليون جنيه.

كان إيهاب السعيد، العضو المنتدب لأصول، قد قال، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، إن أصول قامت بدور يتنفيذ العملية عن طرفي البائع والمشتري، للصفقة.

وفي مارس جاءت أصول المركز في الـ16 بحصة سوقية 1.4%، وقيم تعاملات 498 مليون جنيه.