أصول «قناة السويس للتأمين» ترتفع إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية يونيو

تجاوزت أصول شركة «قناة السويس للتأمين» حاجز المليارى جنيه للمرة الأولى منذ تأسيسها، ليبلغ 2.3 مليار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.9 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو %21.1.

كشف محمد حسن فرغلى، العضو المنتدب لـ»قناة السويس للتأمين»، أن إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة بلغ 833.6 مليون جنيه بنهاية 2022/2021، مقارنة بـنحو 678.7 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبنسبة نمو %22.8.

وأضاف «فرغلى» أن شركته حققت 66.2 مليون جنيه صافى أرباح قبل الضريبة، مقابل 45.5 مليون، وبنسبة نمو %45.5.

وأشار إلى ارتفاع صافى أرباح الشركة بعد الضريبة إلى 60.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2021، مقارنة بـنحو 38.8 مليون خلال سنة 2021/2020 وبمعدل ارتفاع %56.2.

وكشف «فرغلى» عن ارتفاع إجمالى الأموال المستثمرة بالشركة إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار، وبنسبة نمو %21.4، لافتا إلى أنها حققت 143.2 مليون جنيه عائد استثمار، مقارنة بنحو 99.3 مليون بنهاية 2021/2020 وبمعدل نمو %44.2.

وأوضح أن شركته حققت 1.3 مليار جنيه أقساطًا مقابل 1.1 مليار، بنسبة نمو %18.2، مضيفا أنها سددت 450.1 مليون تعويضات مقارنة بـ374.6 مليون، وبمعدل ارتفاع %20.2.

وأكد «فرغلي» أن «قناة السويس للتأمين» تنتهج استراتيجية متوازنة ما بين زيادة الحصة السوقية التى تناسب مكانتها مع الحفاظ على تحقيق أعلى معدات ربحية ممكنة.

وأوضح أن «قناة السويس للتأمين» تهتم بعدة محاور، مثل تطوير المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية، إذ يتم إنتقاء الخطر بعناية تؤدى فى مجملها إلى تحقيق الأهداف المنشودة من تعظيم لمعدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية.

وأشار «فرغلى» إلى أن من ضمن أهداف الشركة الاستراتيجية تنمية العنصر البشري، عبر التدريب المستمر والاستعانة بالخبراء الاكتواريين وتحسين أساليب إدارة الاستثمارات المالية.