أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم تقفز 13 % فى مارس

لتتجاوز 7.45 تريليون دولار بقيادة النرويجخالد بدر الدينأعلنت شركة بريكين للأبحاث فى تقرير له صادر اليوم الخميس أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت خلال الشهر الماضى بحوالى 13 % لتتجاوز 7.45 تريليون دولار بالمقارنة بمارس من العام الماضى وذلك بفضل أداء قوي لأسهم الشركات

لتتجاوز 7.45 تريليون دولار بقيادة النرويج

خالد بدر الدين

أعلنت شركة بريكين للأبحاث فى تقرير له صادر اليوم الخميس أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت خلال الشهر الماضى بحوالى 13 % لتتجاوز 7.45 تريليون دولار بالمقارنة بمارس من العام الماضى وذلك بفضل أداء قوي لأسهم الشركات فى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الثروات السيادية مازالت مركزة في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار، أو ما يعادل 74 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي يدعمه النفط ما زال أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها أكثر من 1.06 تريليون دولار ليسجل هذا الصندوق حوالى 20 % من الزيادة في أصول الصناديق السيادية فى مارس الماضى على أساس سنوي والتي بلغت 866 مليار دولار كما تمكن الصندوق النرويجي من مضاعفة العائد على مجمل استثماراته في 2017.

وشهدت مؤسسة الصين للاستثمار CIC أكبر صندوق الثروة السيادية للبلاد زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن ناحية أخرى أوقف صندوق الاحتياطي في روسيا، وهو أحد صناديق الثروة السيادية للبلاد، عملياته في بداية العم الجارى بعد أن أنفقت وزارة المالية الروسية معظم رأسمال الصندوق على تغطية العجز في الميزانية بينما جرى توزيع باقي رأس المال على صندوق الثروة الوطني.

