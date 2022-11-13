أصول سائلة بقيمة 900 مليون دولار كانت في حوذة بورصة إف تي إكس قبل الإفلاس

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن بورصة “إف تي إكس تريدنج” التابعة لسام بنكمان-فرايد احتفظت بأصول سائلة بقيمة 900 مليون دولار مقابل التزامات بقيمة 9 مليارات دولار في اليوم السابق لإعلان الإفلاس يوم الجمعة، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

إفلاس بورصة إف تي إكس

وذكرت أن معظم الأصول المسجلة هي إما استثمارات غير سائلة لرأس المال الاستثماري، أو رموز عملات مشفرة لا تُتداول على نطاق واسع، وفقاً لجدول البيانات. وتم إدراج أكبر الأصول اعتباراً من يوم الخميس بقيمة 2.2 مليار دولار من عملة مشفرة تسمى “سيروم”

كما أفادت “فايننشال تايمز” نقلاً عن شخص مشارك في المفاوضات أن بنكمان-فرايد كان يتطلع أيضاً إلى بيع 472 مليون دولار من أسهم شركة”روبن هود ماركتس ” بسعر 9 دولارات للسهم الواحد حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

تُظهر الملفات أيضاً أن بنكمان-فرايد كان يسعى إلى جمع ما بين 6 مليارات دولار و10 مليارات دولار، بما في ذلك إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل، على أن يدفع 10% تُحوّل لاحقاً إلى أسهم عادية في “إف تي إكس إنترناشونال” بما يتراوح بين 12 مليار دولار و15 مليار دولار.

أشار جدول البيانات أيضاً إلى وجود عمليات سحب بقيمة 5 مليارات دولار يوم الأحد الماضي، ودخل سلبي بقيمة 8 مليارات دولار. وأخبر بنكمان-فرايد صحيفة “فايننشال تايمز” أنه مرتبط بالأموال التي مُنحت “بطريق الخطأ” لشركته التجارية “ألاميدا.”