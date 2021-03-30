«أصول» تحصل على 350 مليون جنيه من «أديليس» التابعة لـ«أبوظبى الإسلامي»

وقعت «أديليس للتأجير التمويلي» –التابعة لبنك أبوظبى الإسلامي- مذكرة تفاهم مع شركة «أصول للأوراق المالية»، بمقتضاها تحصل الأخيرة على تمويلات بشكل مباشر، بهدف تمويل عملاء «أصول» عبر آلية الشراء الهامشي، فى خطوة هى الأولى من نوعها فى السوق المحلية.

كشف أيمن صبري، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أصول للأوراق المالية، أن شركته ستحصل على 350 مليون جنيه، بشكل مباشر من «أديليس» ، بهدف تمويل عملائها عبر آلية الشراء الهامشي.

وأضاف فى تصريحات لـ»المال»، أن هذه الخطوة تأتى ضمن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها لتنفيذ خطة شاملة للتحول التام فى اتجاهات «أصول» الاستثمارية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة فى المجالات المتنوعة.

وأوضح صبرى أن التمويل المنضبط هو الأساس الفعلى و المحرك لنشاط الأوراق المالية، لافتًا إلى ضرورة التركيز التام على نشاط التمويل، على أن تكون الوساطة نشاطا فرعيا مساعدا فقط لأغراض منح التمويل بشكل قانونى ومنظم.

وأشار، نائب رئيس مجلس إدارة أصول، إلى أن شركته تتمتع بقوة مركزها المالى وانتظامها التام مع كافة المؤسسات المالية المختلفة، مما يمنحها مزايا عند التعامل مع الجهات المانحة للتمويلات، مؤكدًا أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إتاحة الفرصة لشركات الوساطة للحصول على تمويلات من شركات التخصيم يُعد خطوة إيجابية، ستعطى دفعة مستقبلية لحجم النشاط وإعادة تقييم للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.

من جانبه، صرح محمد أميري، الرئيس التنفيذى أديليس للتأجير التمويلي، بأن خطوة التعامل مع «أصول» ومنحها تمويلات مباشرة، ستساعد الشركة على تعظيم حجم محفظتها الائتمانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن هذه الخطوة السريعة جاءت باتفاق المؤسستين بغرض الاستفادة من بعض الآليات المستحدثة من قبل الهيئة العامة الرقابة المالية وضمن أهداف شركه «أصول» فى خطة تحولها وتركيزها على أنشطة التمويل و تعظيم محفظة ائتمان الأوراق المالية بشكل غير مسبوق. وأشار أميرى إلى أن العلاقة بين «أديليس» و»أصول» ممتدة خلال سنوات عديدة، من خلال عدة مؤسسات مصرفية، مشيرًا إلى أن حجم المحفظة الائتمانية بين الطرفين سيرتفع خلال الفترة المقبلة، فى ظل التعاون بينهما