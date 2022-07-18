أصول بنك فيصل الإسلامي ترتفع إلى 138.3 مليار جنيه خلال يونيو

حقق بنك فيصل الإسلامي المصري ، ارتفاعا في إجمالي الأصول خلال شهر يونيو بنسبة 6.3% لتصل إلى 138.294 مليار جنيه مقابل 130.056 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد حجم الأعمال وفقا لإفصاح البنك المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 140.073 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.965 مليار جنيه بالشهر المناظر العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 6.1%.

وارتفعت حقوق الملكية خلال نفس الفترة بنسبة 17.4% لتصل إلى 17.744 مليار جنيه مقابل 15.109 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية في بنك فيصل الإسلامي بنهاية يونيو الماضي إلى 115.496 مليار جنيه مقابل 109.419 مليار جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.