أصول بنك عوده-مصر تنمو 13.7% في 2020

أعلن بنك عوده-مصر، نمو إجمالي أصوله خلال العام الماضي بنسبة 13.7% بزيادة 10.3 مليار جنيه، لتصل إلى 85.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 75.3 مليار جنيه في نهاية 2019.

وقال بنك عوده في بيان له، إن محفظة القروض والتسهيلات للعملاء سجلت مبلغ 30.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بنحو 26 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 16.5% بارتفاع قدره 4.3 مليار جنيه.

وأضاف أن القوائم المالية أظهرت تحقيق طفرة في الاستثمارات المالية لتصل إلى 34 مليار جنيه في ديسمبر 2020 بالمقارنة بمبلغ 17.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة وصلت إلى 93%.

وذكر أن محفظة ودائع العملاء سجلت 75.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بالمقارنة بمبلغ 65.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة وصلت 15% بارتفاع قدره 9.8 مليار جنيه.

وأفاد بنك عوده بأن إجمالي حقوق الملكية بلغت 8 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بمبلغ 7.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7%.

كما كشفت القوائم المالية وصول صافي الدخل من العائد إلى 3.1 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقارنة بمبلغ 2.8 مليار جنيه في ديسمبر 2019 بنسبة زيادة وصلت 11%.

وقال البنك إن صافي الربح قبل الضرائب ارتفع بمبلغ 241 مليون جنيه ليسجل 2.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه في العام السابق عليه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.7%؛ بالرغم من تدعيم عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بنسبة تفوق 51% عن العام السابق.

محمد بدير: عام 2020 كان ملئ بالتحديات التي استطاع العاملين بالبنك تحويلها لفرص نجاح

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده -مصر: “كان عام 2020 ملئ بالتحديات التي استطاع العاملين ببنك عوده-مصر تحويلها لفرص نجاح وتفوق لاستمرار ريادة البنك بالقطاع المصرفي المصري. فقد تمكن البنك خلال هذا العام من اجتياز الأزمة من خلال إجراء دراسة متأنية لمتطلبات السوق المستجدة وإدراك احتياج القطاعات المختلفة لمنتجات وخدمات مالية جديدة تتناسب مع الظروف السائدة”.

وأضاف:” يأتي هذا بالإضافة إلى حفاظ البنك على جودة الخدمات المقدمة للعملاء مما عضد حصوله على جائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط و شمال افريقيا في التحول إلى التركز على البيانات وافضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020 من مؤسسة تراستد ادفايزرز “Trusted Advisors”.

وبحسب البيان، فإن جميع إدارات بنك عوده-مصر تضافرت جهودها خلال العام من أجل تحقيق هذا النجاح، حيث قام قطاع ائتمان الشركات خلال عام 2020 بزيادة المحفظة الائتمانية عن طريق التوسع الرأسي لاجتذاب عملاء جدد وكذا زيادة معدلات استخدام التسهيلات الممنوحة في القطاعات الأقل تأثرا بجائحة كورونا.

وفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ذكر البيان أن عام 2020، شهد إطلاق سلسلة من المنتجات الجديدة لتتناسب مع احتياجات العملاء، وقام البنك باستحداث أوعية ادخاري بأسعار تنافسية للغاية تستهدف الافراد وكذلك الشركات الذين يفضلون منتجًا قصير الأجل مع الحفاظ على عوائد عالية.

وأضاف: كما أسفرت حملة البنك الخاصة بالحساب الجاري بالجنيه المصري لهذا العام عن الفوائد المرجوة من محفظتنا للدخل غير القائم على الفوائد بنمو يصل إلى 39%، على الرغم من تحديات فيروس كورونا.

وواصل بنك عوده جهوده للاستفادة من الفرص التجارية في أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج قروض الأعمال الصغيرة الفريد “VSBL” لشركات التمويل التي قد يبلغ حجم مبيعاتها السنوية الى 50 مليون جنيه، وساعد هذا في زيادة محفظة البنك الحالية من العملاء لتصل إلى 858 عميلًا مع نمو إضافي لمحفظة VSBL بنسبة نمو 31%.

3 مليارات جنيه حجم محفظة قروض السيارات ببنك عوده بنسبة نمو 53% في العام الماضي

وشهد قطاع قروض السيارات من بنك عوده نمواً ملحوظاً في محفظته بنسبة 53%، ليصل إلى 3 مليارات جنيه وقد تحقق ذلك من خلال العلاقة الجيدة التي يتمتع بها البنك كافة الكيانات العاملة في مجال تجارة السيارات في مصر؛ نظرًا لأن البنك يتفهم جيدا طبيعة احتياجات العملاء في هذا المجال، فقد حرص على مراقبة زمن الموافقة عن كثب لضمان إصدار جميع القروض في أقصر وقت ممكن.

بالنسبة لقطاع شركات القطاع العام ورغم الظروف الخاصة التي اقتضت توجيه جزء كبير من موارد الدولة للتعامل مع جائحة كورونا فقد استطاع القطاع تحقيق نمو بالودائع بمقدار 13% وذلك عن طريق تنمية محافظ بعض العملاء واستقطاب عملاء جدد في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنويع وتوزيع المخاطر علي القطاعات المختلفة ولم يقتصر نشاط القطاع علي القاهرة الكبرى وضواحيها ولكن تم الاستفادة القصوى من فروع البنك الجديدة بالمحافظات المختلفة وعلاقة القطاع القوية بالشركات القابضة لفتح حسابات الشركات التابعة بالعديد من عواصم المحافظات.

كما حقق القطاع الإسلامي بالبنك نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية ليبلغ حجم الودائع ما يقرب 3.9 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 745 مليون جنيه مصري خلال العام الحالي، كما بلغت التمويلات مليار جنيه، فضلا عن محفظة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يتم إعدادها بناء على الدراسات المستمرة للسوق لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء تقدم من خلال 4 فروع للمعاملات الإسلامية (مصدق، الهرم، ميامي وأكتوبر). ولأول مرة في تاريخ البنك استثمر القطاع الإسلامي في أحد الصكوك المصدرة بمبلغ 50 مليون جنيه مصري لتكون هذه بمثابة نواة لمحفظة ضخمة من الصكوك.