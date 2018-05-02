أصول بنك القاهرة تقفز إلى 150 مليار جنيه

سهير محمد: كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن ارتفاع حجم أصول البنك «إجمالى الميزانية»، إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرًا الى خضوع نتائج الأعمال للمراجعة من جانب مراقبى الحسابات والجهات المختلفة ومن المتوقع الإعلان عنها فى غضون شهر.وب

سهير محمد:



كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن ارتفاع حجم أصول البنك «إجمالى الميزانية»، إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرًا الى خضوع نتائج الأعمال للمراجعة من جانب مراقبى الحسابات والجهات المختلفة ومن المتوقع الإعلان عنها فى غضون شهر.

وبلغت أصول البنك الحكومى فى 2016 نحو 131.3 مليار جنيه، ما يعنى تحقيقه معدلات نمو بحدود %14.5 ، كما يشير الرقم الجديد للميزانية إلى استحواذ «القاهرة» على حصة سوقية تبلغ نحو %3.1 من إجمالى أصول الجهاز المصرفى والتى سجلت 4.813 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017.

ويقود «فايد» بنك القاهرة بشكل فعلى بدءًا من يناير الماضى، وكان قبلها يتولى منصب وكيل محافظ المركزى للرقابة والمخاطر.

وقال رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن الإستراتيجية التى يجرى تنفيذها، حاليا، تستند بشكل أساسى إلى التاريخ العريق للمصرف، والانتشار الواسع لوحداته بكل محافظات الجمهورية، والحصة السوقية الكبيرة التى يتمتع بها، كأكبر خامس بنك فى مصر من حيث حجم الأصول.

وأشار إلى أن خطته تركز على التوسع القوى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كهدف إستراتيجى يتماشى مع توجهات «المركزى» الرامية إلى دعم هذا النوع من الاستثمار لقدرته على توليد فرص العمل وتشغيل الشباب، لافتًا إلى أن محفظة البنك فى القطاع تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأضاف أن البنك بصدد تعيين عضو منتدب جديد يمتلك خبرة طويلة فى مجال الائتمان منتصف العام الجارى لذراعه فى دولة أوغندا «القاهرة – كامبالا» فى إطار هيكلة إدارية شاملة، موضحا أن مجلس الإدارة هناك سيضم عددا من الخبرات ممن تقلدوا مناصب كبيرة فى إفريقيا وفى انتظار موافقات البنك المركزى فى مصر وأوغندا.

وأشار إلى أن البنك يخطط للعب دور أكبر فى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية فى إفريقيا وسيكون التركيز فى البداية على دول شرق إفريقيا، خاصة منطقة الكوميسا، لافتا إلى وجود تنسيق كبير مع شركة النيل القابضة للاستثمارات التى يمتلكها وبنكا الأهلى ومصر للتكامل على مستوى التواجد والتوسع فى افريقيا وفتح مجالات استثمارية جديدة.

وعلى مستوى الدول العربية، قال «فايد» إن البنك يخطط لامتلاك حصة أكبر من تحويلات المصريين فى الخارج ودعم الاستثمارات المتبادلة بين مصر والإمارات.