أصول “بلاك روك” تتخطى 10 تريليونات دولار.. تعادل صناديق الثروة السيادية مجتمعة

قفزت الأصول الخاضعة لـ “بلاك روك” أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إلى أكثر من 10 تريليونات دولار بنهاية 2021.

وكانت الشركة قد أنهت عام 2020 بأصول بلغت آنذاك 8.68 تريليون دولار، قبل أن تعلن وصول تلك الأصول إلى 10.01 تريليون دولار بنهاية 2021.

وبهذا الرقم تقترب “بلاك روك” بشدة من إجمالي الأصول المملوكة لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم والتي تقارب نحو 10.5 تريليون دولار، وفقا لتقديرات Global SWF.

لكن يتوجب الإشارة إلى أن العديد من صناديق الثروة السيادية تستثمر جزء من أصولها في “بلاك روك”.

أرباح قوية

ووفق رويترز، استفادت الشركة من عام قوي لأسواق المال العالمية، ما مكنها من تجاوز تقديرات المحللين فيما يتعلق بأرباح الربع الأخير من 2021.

وبلغ صافي تدفقات الشركة في نهاية الربع الأخير من 2021 نحو 212 مليار دولار.

في حين قفزت الأرباح المعدلة للشركة خلال الربع الأخير من 2021 بنسبة 2.5% إلى 1.61 مليار دولار أو 10.42 دولار للسهم. مقابل 1.57 مليار دولار أو 10.18 دولار للسهم في الربع ذاته من العام الماضي.

وعلى مدار العام الماضي بالكامل، زاد سعر سهم بلاك روك قرابة 27% مقارنة بزيادة قدرها 32% لمؤشر ستاندر آند بورز 1500 لمديري الأصول وأمناء المحافظ.

معلم مثير للإعجاب

وقال كايل ساندرز ، المحلل في إدوارد جونز إن تجاوزحاجز 10 تريليونات دولار للأصول يعد “معلما مثيرا للإعجاب”.

وتابع: “يوضح هذا هيمنتهم في المناطق الأسرع نموًا بقطاع إدارة الأصول.. إنهم يواصلون جمع الأصول بشكل رائع”.