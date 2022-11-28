أصول الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى تسجل 730 مليون دولار

قال الدكتور محمد المزروعى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، إن أصولها الإجمالية تُقدر خلال الوقت الحالى بنحو 730 مليون دولار .

وأوضح أن الهيئة عبارة عن مؤسسة مالية قائمة بمساهمات من 22 دولة عربية، وتستثمر أموالها فى القطاع الزراعى فقط بغرض تحقيق الأمن الغذائى، لافتا إلى أنه تم استثمار 692 مليون دولار من إجمالى الأصول المتاحة .

وأضاف المزروعى – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الهيئة تضخ أموالها فى 12 دولة عربية من بينها مصر، موضحًا أن هناك مخططات لزيادة حجم أعمالها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى أن الهيئة تستثمر فى 3 شركات فى السوق المصرية، إذ تمتلك %27 فى «الفيوم للسكر» و«%5 فى «ميفاك للقاحات البيطرية»، و %40 بـ«العربية» لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية» وأشار إلى أنها تُخطط لزيادة حجم استثماراتها فى «ميفاك» عبر مضاعفة مساهمتها لتصل إلى %10، بالإضافة إلى بحث المزيد من الفرص الجديدة .

وقال إن الهيئة تركز توجهاتها فى السوق المحلية خلال العام المقبل للتوسع فى مشروعات الأمن الغذائى من الحبوب وعلى رأسها القمح والتمور والدواجن والأسماك.

وكشف أن الهيئة تعتمد سنويًا برنامجا استثماريا بقيمة 30 مليون دولار، على أن تُضخ تلك القيمة وفقًا للفرص المتاحة فى أى من الدول محل الاستثمار.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للهيئة، فإنها تساهم فى رأسمال حوالى 53 شركة، وتتنوع أنشطتها لتغطى قطاعات الإنتاج والتصنيع الزراعى والحيوانى ويشمل ذلك إنتاج اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، وإنتاج الألبان والزيوت، وتصنيع الأدوية ومعدات الرى المتطورة وغيرها من الأنشطة وثيقة الصلة بالقطاع، وبلغ نصيب الهيئة من الأرباح الموزعة من الشركات محل الاستثمار خلال 2021 حوالى 4.85 مليون دولار.