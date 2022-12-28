أصول «المصري لتنمية الصادرات» ترتفع إلى 88.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022

ارتفع إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات لتصل إلى 88.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 77.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغت قيمة الأصول غير الملموسة للبنك 41.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.1 مليون بنهاية ديسمبر 2021.

وانخفضت أرصدة البنك لدى البنوك الأخرى إلى 6.97 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 7.92 مليار بنهاية ديسمبر 2021.

وسجلت الأصول الثابتة للبنك 9.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.8 مليار بنهاية ديسمبر 2021.

مبادئ الحوكمة في البنك المصري لتنمية الصادرات

ويعمل البنك على تطبيق أفضل ممارسات وقواعد ومبادئ الحوكمة؛ لتعزيز ثقة المساهمين لاسيما أصحاب حصة الأقلية والأطراف الأخرى.

ويقوم مجلس إدارة البنك بالتأكد من التزام البنك بكافة مبادئ الحوكمة من خلال المراجعة الدورية، وتحديث قواعد السلوك المهني وممارسات الحوكمة لكي تتوافق مع المتطلبات الرقابية، بالإضافة لتعزيز القيم المؤسسية والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى والتي يتم تطبيقها على جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وموظفي البنك.