أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 13.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو

ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى نحو 13.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 13.48 تريليون جنيه خلال مايو 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 4.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.57 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023.

وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في الخارج من 3.59 تريليون جنيه في مايو إلى 3.086 تريليون جنيه خلال يونيو 2023.

وعلى الجهة الأخرى ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 4.85 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 4.74 تريليون جنيه خلال مايو الماضي.