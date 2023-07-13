أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023

ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 12.78 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وسجلت احتياطات البنوك، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 455.89 مليار جنيه بنهاية فبرار الماضي.

وارتفعت رؤوس أموال العاملة في السوق المحلية إلى نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 317.05 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، كما ارتفعت المخصصات إلى 295.44 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 285.49 مليار جنيه بنهاية فبراير.