أصول القطاع المالي الصيني تتجاوز 63 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن أصول المؤسسات المالية في البلاد ارتفعت إلى 452.82 تريليون يوان (حوالي 63.82 تريليون دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 9.5 % على أساس سنوي، وفقا لوكالة شينخوا.

وأضاف البنك في بيان له أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 409.77 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، بزيادة 9.6 % عن العام السابق، كما ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 4.6 % لتصل إلى 13.46 تريليون يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغت الأصول في قطاع التأمين 29.59 تريليون يوان، بزيادة 10.8 % عن العام السابق.

وبلغت التزامات المؤسسات المالية 413.3 تريليون يوان، بزيادة 9.7 % على أساس سنوي. ومن الإجمالي، شكلت التزامات المؤسسات المصرفية 376.38 تريليون يوان، بزيادة 9.8 % على أساس سنوي.

وبلغت التزامات مؤسسات الأوراق المالية 10.11 تريليون يوان، بزيادة 4.4 % على أساس سنوي. وبلغت التزامات مؤسسات التأمين 26.81 تريليون يوان، بزيادة 11.8 % على أساس سنوي.