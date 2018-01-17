أصول الصناديق الاستثمارية التي قابلها السيسي تتجاوز 10 تريليونات دولار

أحمد علي - منى عبدالباري قال محمد عبيد الرئيس، المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى خلال الأيام الثلاثة الماضية، بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية على المستويين الإقليمي والدولية، التي تدير أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار.وأشا

أحمد علي – منى عبدالباري

قال محمد عبيد الرئيس، المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى خلال الأيام الثلاثة الماضية، بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية على المستويين الإقليمي والدولية، التي تدير أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار.

وأشار عبيد، خلال كلمته في اليوم الأخير من فعاليات الدورة الدورة الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري، الذي استضافته المجموعة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى أن الوفود الاستثمارية شملت مستثمرين عرب وصناديق سيادية من أوروبا وآسيا، وشركات عائلية بالخليج.

وتوقع تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وفي أدوات الدين للسوق المصرية، كرد فعل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تواصل الحكومة المصرية تطبيقه، بجانب خفض أسعار الفائدة المتوقعة خلال العام الحالي.

وتختتم المجموعة المالية “هيرميس” -اليوم الأربعاء- فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري، الذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام، والتقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من أبرز مسئولي الحكومة بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية.