أصول الدولة توصى بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المنشآت الحكومية

أحمد اللاهونى ومنى عبدالبارىأوصت لجنة بحث التأمين على أصول الدولة، برئاسة محمد معيط، نائب وزير المالية، بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المنشآت الحكومية.وقال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الصندوق سيعيد تقييم منظومة التأمين على المبانى الحكومية مع الاهتمام بحوا

أحمد اللاهونى ومنى عبدالبارى

أوصت لجنة بحث التأمين على أصول الدولة، برئاسة محمد معيط، نائب وزير المالية، بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المنشآت الحكومية.

وقال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الصندوق سيعيد تقييم منظومة التأمين على المبانى الحكومية مع الاهتمام بحوادث الحريق كمرحلة أولى، نظراً لكثرتها ووصلت إلى 788 فى 2016 و812 فى 2015.

وكشف عبدالمعطي، خلال كلمته -اليوم الأحد- بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2018″، الذى تنظمه شركة “المال جى تى إم”، أنه سيتم تمويل الصندوق عن طريق تخصيص ربع من ألف من كلا من “حصيلة بيع أراضى الدولة، رسوم مخالفات البناء، المناقصات والمزايدات الحكومية، وخدمات الهيئات الحكومية”.