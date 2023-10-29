أصول البنك المركزي تسجل 4.62 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

انخفضت أصول البنك المركزي إلى نحو 4.62 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.76 تريليون جنيه خلال أغسطس 2023، وذلك بحسب قائمة المركز المالي الصادرة عن «المركزي» اليوم.

جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض أرصدة الذهب لدى « » من 242.419 مليار جنيه في أغسطس 2023 إلى 235.460 مليار جنيه، بنهاية خلال سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى تراجع قيمة الأوراق المالية المشتراة مع الالتزام بإعادة البيع إلى 465.583 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 512.452 مليار جنيه خلال أغسطس 2023.

فيما تراجعت قيمة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 9.777 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، منخفضة من 9.923 مليار جنيه خلال أغسطس 2023.

وعلى الجهة الأخرى، ارتفعت أرصدة «المركزي» لدى البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلية إلى 474.069 مليار جنيه في سبتمبر، مقابل 410.047 مليار جنيه في أغسطس الماضي.