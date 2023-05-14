أصول البنك المركزي تسجل 4.4 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي

ارتفعت أصول البنك المركزي إلى 4.4 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 4.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.



وكشف تقرير المركز المالي الصادر عن «المركزي»، بلوغ أرصدته لدى صندوق النقد الدولي نحو 13.22 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 7.22 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.



وانخفضت مساهمات البنك المركزي في الشركات التابعة والشقيقة إلى 35.705 مليار جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 35.712 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.



واستقرت مساهمات «

» في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية عند مستوياتها لتسجل 19.285 مليار جنيه في كل من مارس وأبريل الماضيين.

وقدم «المركزي» قروضًا وودائع للبنوك الأخرى بنحو 316.760 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 317.560 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.