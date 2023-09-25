أصول البنك المركزي ترتفع إلى 4.76 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

ارتفعت أصول البنك المركزي إلى نحو 4.76 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 4.56 تريليون جنيه خلال يوليو 2023.



وانخفضت أرصدة «المركزي» من الذهب نحو 242.419 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 245.87 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، كما انخفضت أرصدته لدى البنوك الأخرى من 413.36 مليار جنيه خلال يوليو إلى 410.047 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.



واستقرت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية عند مستوى 20.257 مليار جنيه، وكذلك مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة عند 45.11 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.



وجاءت الزيادة في أصول البنك المركزي مدفوعة بارتفاع الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر إلى 16.657 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 16.073 مليار جنيه خلال يوليو 2023، وكذلك ارتفاع الأوراق المالية المشتراة مع الالتزام بإعادة البيع إلى 512.452 مليار جنيه في أغسطس مقابل 489.873 مليار جنيه.



أرباح البنك المركزي

وسجل «المركزي» صافي ربح بنحو 14.578 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 14.318 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.



وبلغ إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 4.764 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 4.561 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.



وسجلت الاحتياطيات 371.302 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، بينما سجل رأس المال 21.600 مليار جنيه في أغسطس 2023.



وارتفع إجمالي الأصول إلى 4.746 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 4.661 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.