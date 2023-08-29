أصول البنك المركزي ترتفع إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو

ارتفعت أصول البنك المركزي إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.98 تريليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 50.33%.

وسجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، بحسب أحدث قوائمه المالية، نحو 238.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023 مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وبلغت أرصدة « » لدى صندوق النقد الدولي نحو 12.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.751 مليار جنيه نهاية النصف الثاني من 2022.

وارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال تابعة وشقيقة إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من 27.479 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفعت مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 من 15.711 مليار جنيه خلال يونيو 2022.