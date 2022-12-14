أصول البنك المركزي ترتفع إلى 3.699 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

كشفت بيانات المركز المالي للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم أصوله إلى 3.699 تريليون جنيه بنهاية نوفمبرالماضي، مقابل أرصدة بقيمة 3.480 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022.

وسجلت أصول الذهب 173.658 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 195.062 مليار بنهاية أكتوبر 2022، بحسب تقرير البنك المركزي.

وسجلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي 7.105 مليار جنيه، مقابل 11.664 مليار بنهاية أكتوبر 2022، وارتفعت مساهمات البنك المركزي في رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 16.190 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.895 مليار بنهاية أكتوبر 2022.