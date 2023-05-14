أصول البنك الأهلي الكويتي ترتفع إلى 79.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2023

ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي – مصر في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 5.6% ليصل إلى 79.8 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك للعام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه مصري في ديسمبر2022.



وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 3.3% ليصل إلى 68.3 مليار جنيه مصري مقابل 66.2 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022، وزادت محفظة القروض بنسبة 6.64% لتبلغ 38 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.



مرونة خطط الأعمال

وبهذه المناسبة، أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر أن هذه النتائج المالية الاستثنائية تؤكد مرونة خطط الأعمال التي ساعدت البنك على تطوير عملياته المصرفية، ومكنتنا من تحقيق مركزًا ماليًا قويًا داخل السوق المصرفية المصرية، مما يؤكد على الدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة وتحقيق النمو المتوازن من حيث الحصة السوقية والربحية على حد سواء.



وأضاف أن أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر قبل الضريبة بلغت نحو 1,249 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بـ 698 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من عام 2022.



التحول الرقمي وتلبية احتياجات العملاء

عقب السلاوي بأن الركائز الرئيسية للبنك ستظل مبنية على المضي قدما في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى زيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية من خلال التعرف على المتغيرات والأولويات التي تحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا لضمان ريادتنا المصرفية.



واستطرد قائلًا: “على الرغم من التحديات الراهنة فإن

يتمتع برؤية طموحة تضمن حماية مصالح المساهمين والعملاء والموظفين. كما أننا نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والتي تمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي”.