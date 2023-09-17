أصول أكبر 5 بنوك ترتفع إلى 9.636 تريليون جنيه بزيادة قدرها 536 مليار جنيه خلال النصف الأول

ارتفعت أصول أكبر 5 بنوك إلى 9.636 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 9.098 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، محققة زيادة قدرها 9.098 مليار جنيه.

وبلغت استثماراتها في أذون الخزانة نحو 3.580 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بينما سجلت أرصدتها لدى البنوك في مصر نحو 1.236 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء المقدمة من هذه البنوك الخمسة الكبار نحو 3.53 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول.



أصول القطاع المصرفي

ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت احتياطات البنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليوم، نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ارتفعت المخصصات نحو 305.455 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 295.44 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.