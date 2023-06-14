أصول أكبر 10 بنوك تسجل 10.306 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

سجلت أصول أكبر 10 بنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، نحو 10.306 تريليون جنيه بنهاية مارس.

ووصل رأس مال البنوك العشرة الكبار إلى 196.457 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات 376.447 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت المخصصات حوالي 219.413 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع أكبر عشر بنوك نحو 7.186 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.



أصول القطاع المصرفي



سجلت أصول القطاع المصرفي 12.970 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما سجل رأس المال البنوك نحو 322.64 مليار جنيه.

وبلغت الاحتياطيات نحو 488.708 مليار حنيه بنهاية مارس الماضي، بينما سجلت المخصصات نحو 295.444 مليار جنيه.

وسجل صافي ودائع القطاع المصرفي حوالي 9.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.