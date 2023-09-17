أصول أكبر 10 بنوك ترتفع إلى 10.95 تريليون جنيه بزيادة قدرها 65 مليار جنيه نهاية يونيو

ارتفعت أصول أكبر 10 بنوك إلى نحو 10.95 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 10.306 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول، مسجلة زيادة قدرها نحو 65 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.

وسجلت استثمارات البنوك العشرة الكبار في أدوات الدين قصيرة الأجل أو ما يعرف بـ «أذون الخزانة» نحو 3.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغت أرصدة الإقراض والخضم للعملاء لدى هذه البنوك نحو 3.889 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت احتياطات البنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليوم، نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ارتفعت المخصصات نحو 305.455 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 295.44 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.