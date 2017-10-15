أصوات شابة بحفل فنون للموسيقى فى الأوبرا.. الأحد المقبل

ولاء البرى تقدم فرقة فنون للموسيقى العربية حفلا في الثامنة مساء الأحد 22 اكتوبر الحالى علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بقيادة محمد النجار وبمشاركة نخبة من الاصوات الشابة الواعدة هم: محمد حسن، اية عبدالله، مؤمن خليل، عبد العظيم الذهبي، ايمان عبد العزيز وحسام حسني، يشدون بباقة من اجمل

ولاء البرى

تقدم فرقة فنون للموسيقى العربية حفلا في الثامنة مساء الأحد 22 اكتوبر الحالى علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بقيادة محمد النجار وبمشاركة نخبة من الاصوات الشابة الواعدة هم: محمد حسن، اية عبدالله، مؤمن خليل، عبد العظيم الذهبي، ايمان عبد العزيز وحسام حسني، يشدون بباقة من اجمل مؤلفات الموسيقى العربية لكبار الملحنين منها أوقاتي بتحلو، سنة وسنتين، أهيم شوقا، برضاك، القلب يعشق، إن كنت ناسي، فكروني، مستحيل، صياد، مش كل حب، اسمعوني، بأمر الحب وقارئة الفنجان.

يذكر ان فرقة فنون للموسيقي العربية اسسها محمد النجار وقدمت العديد من الاحتفاليات كما طافت العديد من الدول العربية فى جولات فنية ناجحة ونالت استحسان الجمهور والنقاد.