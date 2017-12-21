أصغر فندق في العالم داخل سيارة بيتيلز بالأردن

متابعاتقام محمد الملاهم، مواطن أردني، بتحويل سيارته القديمة من طراز فولكس فاجن بيتلز إلى فندق فريد من نوعه، وذلك ليصبح أحد أصغر الفنادق في العالم.وووفق تقرير عده موقع العين الإماراتي، تظهر الصور التي نشرتها وكالة رويترز سائحين أجنبيين من الولايات المتحدة يقيمان في فندقه الصغير، والذي تم تزيينه ب

متابعات

قام محمد الملاهم، مواطن أردني، بتحويل سيارته القديمة من طراز فولكس فاجن بيتلز إلى فندق فريد من نوعه، وذلك ليصبح أحد أصغر الفنادق في العالم.

وووفق تقرير عده موقع العين الإماراتي، تظهر الصور التي نشرتها وكالة رويترز سائحين أجنبيين من الولايات المتحدة يقيمان في فندقه الصغير، والذي تم تزيينه بالتراث الأردني إضافة إلى تقديم أشهى المأكولات الأردنية لضيفيه الأمريكيين.

وبالرغم من صغر سعة السيارة، إلا أن الملاهم قام بفك جميع كراسي السيارة من الداخل وتحويلها إلى غرفة نوم تسع شخصين بالغين، في طريقة مبتكرة وفريدة من نوعها.

الفندق الصغير يطل على أحد أجمل مظاهر الطبيعة في الأردن

والأمر المثير للاهتمام أن هذا الفندق الصغير يطل على أحد أجمل مظاهر الطبيعة في الأردن، حيث تبدو السماء صافية والصحراء واسعة في أجواء تساعد على الاسترخاء والتأمل.

الفندق الصغير يطل على أحد أجمل مظاهر الطبيعة في الأردن

وحرص صاحب الفندق على تعليق العلم الأردني بجانب الخيمة التي يقدم فيها الطعام، كناية عن فخره بوطنه ودعوة لسياح العالم لزيارة فندقه الصغير حجماً والكبير ضيافة

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