«أصدقاء واتفقوا على تصويره للشهرة».. كواليس فيديو ضرب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص من مرتكبي فيديو الاعتداء بالضرب على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة واتضح من التحقيقات، أنهم صوروا الفيديو بالاتفاق معه كونهم أصدقاء بغرض الشهرة.

جاء ذلك على خلفية كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص أثناء الاعتداء بالضرب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المُعتدي عليه، وتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول.

وتمكنت من تحديد الأشخاص المُعتدين عليه، وهم 3 أشخاص -مقيمين بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط الطرفين، وبسؤالهم قرروا أنهم جميعًا أصدقاء، ولا توجد خلافات بينهم.

وأضافوا أنهم صوروا مقطع الفيديو المشار إليه لنشره بمواقع التواصل الاجتماعي رغبة في الشهرة، وتحقيق أكبر كم من المشاهدات بغرض تحقيق ربح مادي.



واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.