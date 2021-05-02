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«أصدقاء واتفقوا على تصويره للشهرة».. كواليس فيديو ضرب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

وضبطت أجهزة الأمن الطرفين.
أماني عوض 2:50 ص, الأحد, 2 مايو 21 2:50 ص, الأحد, 2 مايو 21

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ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص من مرتكبي فيديو الاعتداء بالضرب على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة واتضح من التحقيقات، أنهم صوروا الفيديو بالاتفاق معه كونهم أصدقاء بغرض الشهرة.

جاء ذلك على خلفية كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص أثناء الاعتداء بالضرب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وبالفحص أمكن تحديد الشخص المُعتدي عليه، وتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول.

وتمكنت من تحديد الأشخاص المُعتدين عليه، وهم 3 أشخاص -مقيمين بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط الطرفين، وبسؤالهم قرروا أنهم جميعًا أصدقاء، ولا توجد خلافات بينهم.

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وأضافوا أنهم صوروا مقطع الفيديو المشار إليه لنشره بمواقع التواصل الاجتماعي رغبة في الشهرة، وتحقيق أكبر كم من المشاهدات بغرض تحقيق ربح مادي.


واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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