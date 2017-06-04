أصحاب مصانع الطوب: شركة ماى جاس مخالفة للقانون

إيمان عوف

اتهم أصحاب مصانع الطوب التى تعمل بالمازوت، والواقعة بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة شركة ماى جاس، بمخالفة القانون والتعنت ضدهم ورفضها اعطاءهم افادات تؤكد أن المصانع لا تعمل بالغاز الطبيعى.

وقال مسعد محمود، صاحب مصنع طوب، إن الهيئة اصدرت قرارا جديدا بأنه شرط نقل المصنع الذى يعمل بالمازوت من مقاول توريد لمقاول آخر أن يأتى صاحب المصنع بإفادة من شركة ماى جاس تفيد بأن المصنع لا يعمل بالغاز الطبيعى فذهبنا الى مقر الشركة بمصر الجديدة وطلبنا منها هذه الافادات فقابلنا مديرها والذى قال لنا: ” لن نعطيكم افادات وخلى الهيئة تنفعكم “، مضيفا أننا هددناهم برفع قضية على الشركة لمخالفتها القانون فقال لنا مديرها: ” أعلى ما فى خيلكم اركبوه ولن نعطيكم افادات “.

وأكد وائل عبد الغنى، صاحب مصنع، أن تعنت الشركة سيتسبب فى توقف بعض المصانع لانها لن تتسلم حصتها من المازوت وهذه المصانع يعمل بها 200 الف عامل وسيتشردون بالشوارع، مؤكدا أن ماى جاس ستتسبب فى تدمير اقتصاد الإسكان بسبب تعنتها.