أصحاب محلات الجزارة بالإسكندرية : ارتفاع أسعار اللحوم 30% هذا العام

أكد عدد من أصحاب محلات الجزارة بالإسكندرية، ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع اقتراب عيد الأضحى بزيادة تقدر بنحو 30% مقارنة بالعام الماضى.

وأكد محمد عبد المجيد عبد السلام، عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هذا العام شهدت أسعار اللحوم زيادات كبيره بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي ، لافتا إلى أن هذه الزيادات تتزامن مع نقص القوة الشرائية المتاحة لدى المواطنين والتي تؤدي إلى عزوف البعض عن الشراء.

وأضاف لـ”المال”، أن الأسعار هذا العام بالنسبة للخراف ولحوم الضأن تتفاوت حيث يبلغ سعر الكيلو القائم لرؤوس الخراف البرقي الجيدة ” الدرجة الأولى ” نحو 105 جنيهات للكيلو ، لافتاً إلى أنها كانت تتراوح العام الماضى من 65 إلى 68 جنيها للكيلو القائم.

وأشار عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه فيما يخص بعض أنواع الضأن الأخرى كالخروف الفلاحي فإن سعر الكيلو القائم منها وصل هذا العام إلى مستويات 95 جنيها ، بينما كان سعر الكيلو العام الماضي منها 55 جنيها.

وحول أسعار الماشية والأبقار شدد عبد السلام على أن هناك فروقا في الاسعار ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحم الجاموسي فإن سعر الكيلو القائم منها هذا العام يبدأ من 75 جنيها ويزيد عليها مستويات أخرى، مشيرا إلى أن هذا السعر العام الماضي كان عند مستويات 55 جنيها في المتوسط للكيلو القائم.

وأشار عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن سعر الكيلو القائم من اللحم البقري يزيد بعض الشيء على الجاموسي حيث يبدأ سعرها هذا العام من 85 جنيها ويزيد عن ذلك.

وأشار عبد السلام إلى أنه بالنسبة للحوم المذبوحة فإن سعر الكيلو يصل إلى 190 جنيها من السلخانة يضاف إليه مبلغ 50 جنيها مواصلات على الخروف المذبوح ما يعني جنيهين ونصف لنقل الكيلو.

وأوضح أن تكلفة الكيلو بعد ذلك تبلغ 220 جنيها قبل بدء التقطيع ، كما أن تلك التكلفة قبل نزع اللية والطرب ما يعني أن سعر بيع الكيلو بمبلغ 240 جنيها لا يغطي تكلفته.

وتابع : لو تم بيع اللية أو الطرب بـ60 جنيها للكيلو يكون أمرا ممتازا نظرا لضعف الطلب عليهما رغم أنه فى المقابل يتكبد خسائر نظير هذا البيع من 140 إلى 160 جنيها ، متسائلا عن كيفية تغطية ثمن الخروف وفقاً لهذه التكاليف التشغيلية ؟

كما أشار عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه بالنسبة للحم الشمبري المذبوح فإن تكلفة الفخاذ القائمة تقدر بنحو 115 جنيها بعظمها قبل نزعه ، لافتاً إلى أنه في حال بيعها بنحو 220 جنيها إلى 230 جنيها فهي لا تحقق ربحا ولا تغطي تكلفتها أيضاً.