أصحاب شركات سياحية بالإسكندرية يقيمون عمرة رمضان

أكد عدد من أصحاب شركات سياحية فى الإسكندرية على أن موسم عمرة رمضان هذا العام خالف التوقعات بشأن أعداد المعتمرين ، لافتين إلى حدوث تراجعات ملحوظة فى أعداد رحلات العمرة شهر رمضان هذا العام للمصريين مقارنة بالأعداد فى سنوات ماضية .

وقدر أصحاب شركات سياحية نسبه التراجع في موسم العمرة خلال شهر رمضان هذا العام بنسبة 30% وقد تزيد عن ذلك فى بعض الأحيان مقارنة بأعوام ماضيه نتيجه لأرتفاع تكلفة البرامج التي تقدمها الشركات لزياده سعر الصرف .

وشدّد البعض على أهمية موسم رمضان فى نشاط العمرة كونه يمثل نسبة تتراوح من 30 – 40% من النشاط السنوى للحركة التشغيلية لرحلات العمرة التى تعتمد عليها الشركات ، لافتين إلى أن هذا التراجع إنعكس بشكل رئيسي على العديد من الشركات خاصه تلك التي تعتمد على نشاط السياحة الدينية بشكل رئيسي .

وأكد البعض على أن عدم تحديد سقف عددى للمعتمرين المصرين هذا العام ساهم فى استقرار أسعار الرحلات وعدم حدوث بعض الممارسات التى كانت تحدث فى ظل تحديد عدد محدد من التأشيرات ، لافتاً إلى أن الزيادات التى حدثت فى تكلفة البرامج هى زيادات نتيجة لسعر العملة وتغير سعر صرف الجنيه.

فى البداية أكد المهندس زين العبيدى عضو لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومستشار منظمة السياحة العربية على أن موسم العمره شهر رمضان خلال هذا العام تأثر بشكل كبير بسبب عدة عوامل أبرزها سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية ، لافتاً إلى أن تكلفه رحلات العمرة أصبحت مكلفه و تتم بأسعار مرتفعة مقارنة بأمكانيات عدة قطاعات وفئات من المواطنين .

وأشار عبيدي الى أن الأرتفاعات التى شهدتها أسعار برامج العمرة لشهر رمضان هذا العام تصل فى بعض الأحيان إلى نحو 100% مقارنة بسنوات سابقة ، لافتاً إلى أن ذلك نتيجه لموجة التضخم وفروق العملة .

وقدر العبيدي نسبه التراجع في أعداد المقبلين على موسم عمرة خلال شهر رمضان هذا العام بنحو 30% عن أعوام ماضيه نتيجه أرتفاع تكلفه برامج العمره التي تقدمها الشركات السياحية لزيادة سعر الصرف ، لافتاً إلى أن هذا التراجع إنعكس بشكل رئيسي على العديد من الشركات خاصه تلك التي تعتمد على نشاط السياحة الدينية بشكل رئيسي .

وكشف عضو لجنة السياحة بجمعية رجال اعمال الإسكندرية، ومستشار منظمة السياحة العربية عن أن رحلات عمرة رمضان تمثل نحو 30% فى المتوسط من نشاط رحلات العمرة خلال موسم التشغيل السنوي بالنسبه للشركات السياحية ،

وأشار الى أن هذا يوضح مدى أهمية عمرة شهر رمضان فى الدخل السنوى لشركات سياحية ، لافتاً إلى أن العديد من الشركات أصبحت تعاني من هذه الأوضاع فى ظل تراجع الأعداد ، بالأضافة الى ان هناك البعض أصبح يلجأ لتاشيرة الزيارة وتأشيرات الشخصية وما إلى ذلك لأداء مناسك العمرة فى المملكة .

وكشف عن أن هناك عدد من الشركات التي تعمل في مجال السياحه الدينيه أصبحت تخطط للعمل في أنشطه آخرى ، خاصة فى مجالات السياحة الخارجية في ظل هذا التراجع في النشاط رحلات العمرة نتيجه أرتفاع الأسعار.

وأوضح عبيدى أن بعض تلك الشركات أصبحت تقوم بحضور مؤتمرات وترسل موظفيها للحصول على دورات تدريبيه لجذب السياحه الخارجيه إعتماداً على تراجع العمله المحلية وما قد يكون عامل مساعد لجذب العديد من السياحين من دول اخرى للمقصد المصري خاصه في ظل وجود معدلات اقبال على زياره مصر من عده دول حول العالم في الفتره الراهنه .

وأشار الى أن أعداد العملاء المصريين خلال موسم عمره شهر رمضان لا يعتبر كبير ، بالرغم من أن هذا العام كان يشهد سماح بتنظيم أى عدد دون وضع حد أقصى لأعداد المعتمرين المصريين ، إلا أن هناك بعض التراجع في الأعداد نتيجه الظروف الإقتصادية العالمية والتي انعكست على مصر .

تجدر الإشارة إلى أن برامج عمرة رمضان 2023، تشمل على

تأشيرة العمرة ، الباركود المخصص من وزارة السياحة ، والإقامة بالفنادق المخصصة من قبل الشركة، بالإضافة إلى الانتقالات الداخلية بأحدث الأتوبيسات المكيفة ، حساب سعر تذكرة الطيران ضمن تكلفة البرنامج ، توافر أتوبيسات بالفنادق المخصصة ضمن برامج العمرة من وإلى الحرم، على مدار الساعة ..

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من جانبه أكد محمد عزت، عضو مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن موسم عمرة شهر رمضان هذا العام كان أقل من التوقعات ، لافتاً إلى أن الأعداد لم تكون كبيرة على غرار أعوام ماضية ، لافتاً إلى أن نسب هذا التراجع يمكن أن يقدر بنحو 60%.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى هذا التراجع الكبير خلال موسم العمرة خلال شهر رمضان للعملاء المصريين ، وأبرزها تكاليف الرحلات ، خاصة فى ظل مغالاة بالفنادق فى الممكلة فى أسعارها والتى شهدت زيادات خلال شهر رمضان بنحو 30 % عن الأعوام الماضية .

وشدّد عزت على أن دخل شركات السياحة من رحلات العمرة خلال شهر رمضان يصل إلى نحو 40 % من إجمالى دخل نشاط رحلات العمرة طوال الموسم .

وأعتبر عضو مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، نسب أقبال العملاء والأعداد التى تعاقدت على رحلات العمرة فى موسم رمضان هذا العام بأنها ضعيفة ويمكن أن تقدر بنحو 40% من الأعداد الطبيعية نظراً لإرتفاع أسعار البرامج .

كما أشار إلى أن تراجع العملة المحلية نتيجة أسعار الصرف له تأثير على الأقبال ، علاوة على تأشيرات الزيارة والتأشيرات الشخصية التى يتم الحصول عليها من قبل البعض .

وبدوره قال حسام الحلو رئيس مجلس أدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن موسم العمره هذا العام شهد للمره الأولى تعاون وآئتلاف بين غرفه شركات السياحة واللجنه العليا للحج والعمره ووزاره السياحة وهذا التعاون أدى الى نتائج غير مسبوقه لم تحدث من قبل في نطاق العمرة.

وأشار إلى أن هذا التحالف وضع مصلحة المواطن أولاً قبل مصلحة الشركات ، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج هو حصيلة لهذا العمل الشاق المضني ، خاصة أن هذا العام أعداد المعتمرين مفتوحه ولم تكن محدده كما كانت في سنوات سابقه .

وأعتبر الحلو أن عدم تحديد سقف عددى للمعتمرين المصرين هذا العام ساهم فى أستقرار أسعار الرحلات وعدم حدوث بعض الممارسات التى كانت تحدث فى ظل تحديد عدد محدد من التأشيرات ، لافتاً إلى أن الزيادات التى حدثت فى تكلفة البرامج هى زيادات نتيجة لسعر العملة وتغير سعر صرف الجنيه .

وأشار رئيس مجلس أدارة شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن أسعار العمره متفاوتة ولكنها تبدأ من 25000 وحتى 60 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن هذا التفاوت يتحدد حسب نوع الخدمات المقدمة ومستوى الأقامة لكل رحلة . وأعتبر الحلو أن موسم العمرة على مدار أشهر هذا العام من المتوقع ، أن يصل إلى 500 ألف معتمر وهو يعد موسم ناجح رغم الظروف التي يمر بها القطاع .

ويعول عدد من شركات السياحة على موسم رمضان الذى يزداد خلاله الطلب على رحلات العمرة مساوية أو أقل من العام الماضي، وقد يحرص بعض العملاء على المفاضلة بين العروض التى تقدمها شركات السياحة فى ظل المنافسة الشديدة بينها لتقديم أفضل وأجود الخدمات للمعتمرين وبأقل الأسعار .